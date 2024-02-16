Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Abisinin boğazını ve cinsel organını kesmişti, kan donduran detaylar

ABONE OL Google News Sayfamız

Karamürsel ilçesinde abisinin uykudayken boğazını ve cinsel organını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasında, abisinin kendisine küçükken istismar girişiminde bulunduğunu öne süren sanık; mahkeme başkanının, "Abinin cinsel organını kesmenin anlamı var mıydı?" sorusunu ise "Bilmiyorum, kontrol bende değildi. Bıçak benim elimdeydi ama kontrol bende değildi" şeklinde yanıtladı. Mütalaada sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Abisinin boğazını ve cinsel organını kesmişti, kan donduran detaylar
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından 22 Nisan 2023'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Emre T. (30), abisi Murat Can T'yı (32) uykuda bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da evden kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T'nın abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği de ortaya çıktı.

"SAVUNMA YAPMAYACAĞIM"

Emre T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Abiyi canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Emre T., avukatı ve babası N.T. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Emre T., "Savunma yapmayacağım. Savcılıkta savunma yaptım. Savcılıkta söylediklerim, abimin bana yaptıkları onda biri kadardır" dedi.

"İNDİRİM ALMAK İÇİN MÜCADELE VERMEYECEĞİM"

Mahkeme başkanının, "Anlatmazsan durum senin lehine olur" demesi üzerine sanık, "Bu saatten sonra benim için fark etmez. İndirim almak için mücadele vermeyeceğim. İnsan kardeşini taciz eder mi? Hep sustum. Ben küçükken yatakta pantolonumu indirdi. Beni arkamdan taciz edeceği sırada annem ağlama seslerine yanımıza geldi. Bize kızdı ve tekrar aynı yatağa yatırdı. Bu durumu şu ana kadar anlatamadım, hep sustum" diye konuştu.

"SEBEPSİZ YERE KİMSE ABİSİNİ ÖLDÜRMEZ"

Psikolojik tedavi görüp görmediği sorulan sanık Emre T., "Psikolojik tedavi görmüyorum. Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir tanedir ancak abimin beni dövdüğü, tehdit ettiği zamanlar da vardır. Sebepsiz yere kimse abisini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım cinsel olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim. Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde abim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BIÇAK BENİM ELİMDEYDİ AMA KONTROL BENDE DEĞİLDİ"

Mahkeme başkanın, "Abinin cinsel organını kesmenin anlamı var mıydı?" sorusunu ise sanık, "Bilmiyorum, kontrol bende değildi. Bıçak benim elimdeydi ama kontrol bende değildi" şeklinde yanıtladı.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Olaya ilişkin dinlenen baba N.T., "Olay gününe kadar oğullarım arasında birbirini öldürecek kadar husumet yoktu. Murat'ın Emre'yi dövdüğünü görmedim ancak tartışırken gördüm. Emre eve gelmediği için olaydan bir gece önce onu restorana götürdüm, birlikte alkol aldık. Emre bana, 'Abim bana 9 yaşımda cinsel istismar teşebbüsünde bulundu' dedi. Ben de ona, '30 yaşına gelmişsin, neden şimdi söylüyorsun?' dedim. Restorandan çıktıktan sonra Emre ile Murat'ı yüzleştirmek istedim ancak Emre eve gelmedi. Olay günü 08.30 gibi evden çıktım. Ben çıktıktan sonra eve Emre gelmiş ve olay yaşanmış. Olay yaşandığında kimse evde yoktu. Eşim annesindeydi, küçük oğlum da askerdeydi. Emre herhangi psikolojik tedavi görmedi. Murat ve Emre uyuşturucu madde kullanırdı. Şikayetçi değilim, diyecek bir şeyim yok. Karar sizin. Eşim olaydan 39 gün sonra rahmetli oldu" diye konuştu.

"OLAY ANINDA HERHANGİ GÜRÜLTÜ DUYMADIM"

Tanık olarak dinlenen sanığın kuzeni H.T., "Aynı apartmanda ikamet ederiz. Sanık ve maktulün uyuşturucu içmelerine şahit olmadım. Emre ve Murat'ın ailemize karşı saygısızlıklarını görmedim. Kardeş arasında tartışmalarına şahit olmadım. Olay anında kendi evimdeyim, uyuyordum. Olay olduktan sonra aşağıya indim ve Murat'ın vefat ettiğini gördüm. Olay anında herhangi gürültü duymadım" şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın abisine karşı işlemiş olduğu "canavarca hisle eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, avukatın talebi üzerine sanığın İstanbul İhtisas Dairesine sevkinin sağlanarak, ceza ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, VAR, tehdit, İstanbul, polis, ceza

16 Şub 2024 - 10:30 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.944.749 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi mask
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi
9 ilde eş zamanlı olarak "Kafes-41" operasyonu: 61 gözaltı mask
9 ilde eş zamanlı olarak "Kafes-41" operasyonu: 61 gözaltı
Uyuşturucudan 16 yıl hapisle aranan hükümlü Derince'de yakalandı mask
Uyuşturucudan 16 yıl hapisle aranan hükümlü Derince'de yakalandı
Kuzenini öldürmüştü, "Her gün insan öldürmüyoruz" diye kendini savundu mask
Kuzenini öldürmüştü, "Her gün insan öldürmüyoruz" diye kendini savundu
Facianın eşiğinden dönüldü, işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı mask
Facianın eşiğinden dönüldü, işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Yol kenarında duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü mask
Yol kenarında duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL