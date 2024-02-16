Pirelli, Brisa ve Prometeon için görüşme başladı

Derınce Li - Yuzsuzler milletin karsısına cıkmaya utanıyorlar fabrikalarda var 3-5 saksakcı onların sayesinde kendilerini bısıy zannediyorlar oyuncak gibi oynuyorlar ıscı ile. Satılmışlar ısveren ile birlik olmus lar oyle hareket ediyorlar lastik ıs sendikası bıtmıs tir ıscısı nın arkadasın da durmayan sozde musluman gozuken kisiler..... Bu dunya nın ahireti de var unutmayın sakın