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16 Şub 2024 - 10:56- Gündem G:

Pirelli, Brisa ve Prometeon için görüşme başladı

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Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin dördüncü oturumu başladı. Bu oturumda işverenlerin ücret teklifini revize etmesi bekleniyor

Süriye Çatak Tek
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Pirelli, Brisa ve Prometeon için görüşme başladı mask
Pirelli, Brisa ve Prometeon için görüşme başladı
Pirelli, Brisa ve Prometeon için görüşme başladı
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Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin dördüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

Görüşmelerin ilk üç oturumunda destek hizmetlerini ilgilendiren 22, üretim işçilerini ilgilendiren 27 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Üçüncü oturumda işveren masaya ücret teklifini getirdi. İlk teklifte ilk 6 ücretlere yüzde 49, sosyal haklara ise yüzde 75 zam teklif etti.

Pirelli, Brisa ve Prometeon için görüşme başladı
Pirelli, Brisa ve Prometeon için görüşme başladı

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16 Şub 2024 - 10:56 - Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Derınce Li - Yuzsuzler milletin karsısına cıkmaya utanıyorlar fabrikalarda var 3-5 saksakcı onların sayesinde kendilerini bısıy zannediyorlar oyuncak gibi oynuyorlar ıscı ile. Satılmışlar ısveren ile birlik olmus lar oyle hareket ediyorlar lastik ıs sendikası bıtmıs tir ıscısı nın arkadasın da durmayan sozde musluman gozuken kisiler..... Bu dunya nın ahireti de var unutmayın sakın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 12:47
03

3000 Yıldır.... - Net maaş %100 üzerinde artmadığı sürece imzalamayın....

.5 yıldîr tüm fabrikalar üretim ve ihracat rekoru kırıyor ve karşılığını üretene vermiyor...Bugün bakıldığında doların düşüklüğünü bahane edip işçilik maliyetinden bahsetmek abeste iştikaldir..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 12:33
02

Ahhh Ahhh - Tiyatro başlıyor bakalım nasıl biticek işçi için hayırsız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 11:52
01

Ramazan - Yazıklar olsun size 1 ay kaldı ramazana hala bitiremediniz sözleşmeyi insanlar artı parayla ramazana giriyo vebali sizin boynunuza.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 11:51
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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