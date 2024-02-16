Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Bıyık, Canlarla Hızır Lokması’nda buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Hızır Orucu tutan vatandaşlar için lokma dağıttı. Darıca Cemevi’nde gerçekleşen lokma dağıtımında canlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan tüm ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Bıyık, Canlarla Hızır Lokması’nda buluştu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her yıl Şubat ayında Hızır Orucu tutan vatandaşlar için Hızır Lokması dağıttı. Başkan Muzaffer Bıyık’a Cemevi ziyaretinde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar da eşlik etti. Darıca Cemevi Dedesi Veysel Dal, Darıca Belediyesinin, Cemevine desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

BIYIK’TAN BİRLİK BERABERLİK MESAJLARI

Canlarla beraber aynı sofrayı paylaşan ve lokma dağıtan Başkan Muzaffer Bıyık da “Darıca’da hep birlikte bir aile ortamında birlik beraberlik içerisinde ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yaptığınız ibadetleri Rabbim kabul eylesin. Siz gönül dostlarısınız. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Kısa zaman önce Alevi vatandaşlarımızın ibadet alanlarını daha konforlu ve donanımlı hale getirmek amacıyla Cemevi’nde yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirmiştik. Yenileme çalışmalarımız devam edecek. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Alevi vatandaşlarımızla gönül bağımız aynı şekilde devam edecek. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin inşallah” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

# ilçe, HER, başkan, parti
# DARICA BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Bıyık, kapı kapı gezerek gönüllere dokunuyor mask
Bıyık, kapı kapı gezerek gönüllere dokunuyor
Temizlik malzemesi satın alınacak mask
Temizlik malzemesi satın alınacak
Başkan Bıyık’la Darıcalıların gönül bağı devam ediyor mask
Başkan Bıyık’la Darıcalıların gönül bağı devam ediyor
Darıca’da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı mask
Darıca’da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı
Başkan Bıyık’tan Miraç Kandili mesajı mask
Başkan Bıyık’tan Miraç Kandili mesajı
Bayramoğlu esnafından Başkan Bıyık’a sıcak karşılama mask
Bayramoğlu esnafından Başkan Bıyık’a sıcak karşılama
Başkan Bıyık’tan ‘ahde vefa’ ziyaretleri mask
Başkan Bıyık’tan ‘ahde vefa’ ziyaretleri
İşçiler, Başkan Bıyık’ı çiçeklerle karşıladı mask
İşçiler, Başkan Bıyık’ı çiçeklerle karşıladı
Bölgenin en büyük parkı açıldı mask
Bölgenin en büyük parkı açıldı
Darıca’da düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası sona erdi mask
Darıca’da düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası sona erdi

16 Şub 2024 - 11:03 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.944.749 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Restoranda fiyat listesi uygulaması: Esnafın kafası karıştı mask
Restoranda fiyat listesi uygulaması: Esnafın kafası karıştı
Hekimsen üyesi doktorlar Kocaeli ve tüm Türkiye’de iş bıraktı mask
Hekimsen üyesi doktorlar Kocaeli ve tüm Türkiye’de iş bıraktı
Lastik işçisine “greve hazır olun” mesajı mask
Lastik işçisine “greve hazır olun” mesajı
A 101 sahte site dolandırıcılarına dikkat! Sitenin birebir aynısını yaptılar mask
A 101 sahte site dolandırıcılarına dikkat! Sitenin birebir aynısını yaptılar
Konut satışlarında büyük gerileme, son bir yılın en düşük satışı mask
Konut satışlarında büyük gerileme, son bir yılın en düşük satışı
Bozulan bilgisayar için 3 yıl önceki fiyattan ödeme teklifi tüketici hakem heyetinden döndü mask
Bozulan bilgisayar için 3 yıl önceki fiyattan ödeme teklifi tüketici hakem heyetinden döndü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL