Başkan Aygün, Şirin’e destek istedi

GÖNÜL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞTIK

Derince Belediyesi’nin yöneticileri ve çalışanları ile büyük bir aile olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Aygün, beş yıl boyunca ilçeye gönül birliği içerisinde hizmet ettiği belediye personelleriyle bir araya geldi. Yelken Kafe’de düzenlenen programa Başkan Aygün’ün yanı sıra Derince Belediyesi Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar, Ayşe Mamat, Züleyha Uslu, Abbas Bayrak, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Gökkaya, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, İşyeri Temsilcileri Özkan Işık, Fatih Özecik ve İshak Kula, belediye daire müdürleri ve Derince Belediyesi çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

41 PROJE VAADETTİK, 59 PROJE TAMAMLADIK

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün geride kalan beş yıllık süreçte hizmete sundukları çalışmalar ve projelere dair vurgular da yaptığı konuşması çalışanlar tarafından sık sık alkışlarla kesildi. Konuşması esnasında zaman zaman duygulanan Başkan Aygün, “Doğduğumuz, büyüdüğümüz ilçemize hizmet etmenin onurunu yaşadık. 2019 yılında Derince halkına 41 proje yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzün üstüne çıkarak ilçemize 59 proje kazandırdık, 8 projemiz ise halen devam ediyor. 17 tane daha projemizin projelendirmesi ve yeri hazır, sadece finansman ihtiyacı var. Bu projeleri yapmanın arzusu içerisindeydik, nasip olmadı. Bizden sonraki süreçte arkadaşlarımız yapacaktır, ben de kendilerine yardımcı olacağımı söyledim” dedi.

BİZLER YİNE SAHADA OLACAĞIZ

Derince’ye hizmet etmekten onur duyduğunu belirten Başkan Aygün, “Ben koltuğa değil projeleri yapmaya adayım diyordum. Doğduğumuz büyüdüğümüz ilçe burası. Bizler koltuk meraklısı insanlar değiliz. Ben olmasam kıyamet kopar, küstüm gidiyorum demek koltuk meraklısı insanların yapacağı iştir. Eğer dava insanıysanız, ülkenizi seviyorsanız bunu yapmazsınız. Ben 2019 yılında adaylık noktasında İbrahim Şirin kardeşimizi destekledim. Benim o süreçte Büyükşehir aday adaylığım söz konusuydu fakat bana Derince’de görev verildi. Şimdi beş yıl aradan sonra desteklediğim aday İbrahim Şirin yine bizim yerimize devam edecek inşallah. Aynı desteğin kendisine verilmesini sizlerden istiyorum. Biz bu süreçte yine sahada olacağız” dedi.

SİZLER BENİM AİLEMSİNİZ

Derince Belediyesi çalışanları ile büyük bir aile olarak ilçe halkına hizmet ettiklerini belirten Başkan Aygün, “Çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. Sizler benim ailemsiniz. Kardeşlerimsiniz, evlatlarımsınız bana baba dediniz. Allah razı olsun. İnşallah İbrahim kardeşime de söyledim bu arkadaşlar bana baba dediler sana da abi desinler dedim. Sizden isteğim işinize sahip çıkmanız. Özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, ailelerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” dedi. Bem-Bir-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Gökkaya ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı da yaptıkları konuşmalarda Başkan Aygün’e çalışanlara olan destekleri için teşekkür etti. Program Başkan Aygün’e çalışanların hediye takdimi ve toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

BAŞKAN 1-2: Derince’de beş yıl boyunca gönül birliği içerisinde görev yaptığı belediye çalışanları ile bir araya gelen Başkan Aygün, 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin’e destek istedi.

BİRLİKTE 1-2-3-4-5-6: Yelken Kafe’de düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediye başkan yardımcıları, sendika temsilcileri, belediye daire müdürleri ve Derince Belediyesi çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

GENEL 1-2-3: Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün geride kalan beş yıllık süreçte hizmete sundukları çalışmalar ve projelere dair vurgular da yaptığı konuşması çalışanlar tarafından sık sık alkışlarla kesildi.

HEDİYE 1-2: Derince’ye hizmet etmekten onur duyduğunu belirten Başkan Aygün ve çalışanların katılımıyla düzenlenen programın sonunda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e hediye takdimi gerçekleşti.

KATILIM 1-2-3-4-5: Derince Belediyesi’nin yöneticileri ve çalışanları ile büyük bir aile olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Aygün, beş yıl boyunca ilçeye gönül birliği içerisinde hizmet ettiği belediye personelleriyle bir araya geldi.

KONUŞMALAR 1-2: Bem-Bir-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Gökkaya ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı da yaptıkları konuşmalarda Başkan Aygün’e çalışanlara olan destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bülten