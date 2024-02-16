Karı koca Derince ve Darıca başkan adayı oldu, DSP Kocaeli’de başkan adaylarını açıkladı

DSP Genel Başkanlığı, Kocaeli’deki tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Yapılan çalışmalar sonucu DSP Gölcük Belediye Başkan adayı dışındaki tüm ilçe belediye başkan adayları belirlendi. DSP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Serap Bilmez oldu. Karamürsel Belediye Başkan Adayı Şevval Polat, Başiskele Belediye Başkan Adayı Berkay Telin, Kartepe Belediye Başkan Adayı Fehmi Toy, Kandıra Belediye Başkan Adayı Davut Uzun, İzmit Belediye Başkan Adayı da Semih Önal, Derince Belediye Başkan Adayı Serkan Çakal, Körfez Belediye Başkan Adayı Selahattin Sal, Dilovası Belediye Başkan Adayı Birkan Karayel, Gebze Belediye Başkan Adayı Çetin Töngel, Çayırova Belediye Başkan Adayı Hakan Ercan ve Darıca Belediye Başkan Adayı Demet Özdemir Çakal oldu.

ÇAKAL ÇİFTİNİN BİRİ DERİNCE BİRİ DARICA’DAN ADAY OLDU

İlçe başkan adayları arasındaki Çakal çifti dikkat çekti. Serkan Çakal Derince Belediye Başkan adayı, eşi Demet Özdemir Çakal ise Darıca Belediye Başkan adayı oldu. DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Derince ve Darıca belediye başkan adayların karı koca olmasıyla ilgili olarak, “İkisi de çok istekliydi. İkisini de kırmak istemedik. Başkan adayı yaptık.” dedi.