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Konut satışlarında büyük gerileme, son bir yılın en düşük satışı

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Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalırken yabancıya yapılan konut satışı da yüzde 50,5 geriledi.

Konut satışlarında büyük gerileme, son bir yılın en düşük satışı mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul, Türkiye, Ankara

16 Şub 2024 - 11:47 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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