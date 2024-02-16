CHP Gebze’de ön seçime gidiyor

MECLİS ÜYELERİ İÇİN ÖN SEÇİM
CHP Gebze İlçe Örgütü’nün meclis üyesi adaylarını ön seçimle belirleme talebi doğrultusunda ön seçim yapılacak. CHP Gebze İlçe Örgütü üyesi olan 4 bin 34 üye bugün saat 13.00-21.00 arasında yeni dönemde mecliste görev yapmak isteyen 34 belediye meclis üyesi aday adayını belirlemek için fermuar sistemli ön seçimde oy kullanacak. Sandık sonuçlarına göre bir sıra kontenjan, bir sıra önseçim sonucuna göre olmak hazırlanacak liste son tarih olan 20 Şubat Salı günü seçim kuruluna teslim edilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.