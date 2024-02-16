A 101 sahte site dolandırıcılarına dikkat! Sitenin birebir aynısını yaptılar

SİTENİN AYNISINI YAPTILAR!
Son zamanlarda dolandırıcıların kullandığı yeni bir yol, A101 marketinin internet sitesinin neredeyse aynısını yaparak kullanıcıları dolandırdı. Kötü niyetli kişilerin kopyaladığı A101'in internet sitesi, vatandaşların anlayamayacağı kadar iyi kopyalandı. Dolandırıcılar, tıpkı A101'in orijinal sitesine benzeyen bir ara yüz oluşturarak kullanıcıları yanıltmaya çalışıyor.
AMAN DİKKAT EDİN!
A101 sahte site üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcıların kurbanı olan kişiler, kişisel bilgilerinin de kötü amaçla kullanılmasına imkan sağlıyor. Bu olasılık, güvenlik uzmanları tarafından kritik bir risk olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla, online alışveriş yaparken dikkatli olunması gerekir. Aynı zamanda resmi sitelerin linklerine de dikkat edilmesi büyük bir öneme sahip.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.