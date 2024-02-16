Hekimsen üyesi doktorlar Kocaeli ve tüm Türkiye’de iş bıraktı

KOCAELİ’DE 400 DOKTOR İŞ BIRAKTI
Hekimsen Sendikası, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Beyaz Reform” adı altında yapılan düzenlemelerin yetersizliğini, sağlıkta şiddet ve çözülemeyen sorunlar ile birlikte hekimlerin kanuni iş bırakma haklarının mobbing yöntemleri ile ellerinden alındığını iddia ettikleri kanun tasarısına tepki olarak 16 Şubat günü tüm Türkiye'de iş bıraktı. Bu kapsamda Kocaeli’de Hekimsen Sendikası üyesi olan yaklaşık 400 doktor da görev yerlerinde iş bıraktı.
SAĞLIKTA ŞİDDET SORUNLARI ÇÖZÜLEMEDİ
Hekimsen üyesi olan doktorların kapısına astıkları iş bırakma kararında şu ifadeler yer aldı: “Beyaz Reform” adı altında yapılan düzenlemelerin yetersizliği, çok uzun zamandan beri sayısı yüzlerce olan hata ve eksikliklerin giderilmemesi, tüm görüşme taleplerimize olumsuz yanıt verilmesi, tıbbın değersizleştirilmesi, sağlıkta şiddetin, malpraktis sorunlarının çözülmemesi, tüm sağlık çalışanlarının birbirine düşürülüp haklarının yenilmesi ve en son olarak da hekimlerin kanuni iş bırakma haklarının mobbing yöntemleri ile ellerinden alınması kanun tasarısına tepki olarak Hekimsen Sendikası tarafından alınan kararla 16 Şubat 2024 tarihinde tüm Türkiye genelinde iş bırakılmıştır.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.