Tutuş, "İzmit’in neye ihtiyaç var iyi biliyoruz”

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ ESERİ
Gerçekleşen ziyaretlerde konuşan Başkan Adayı Tutuş, "Pazarcı esnafımız, AK Parti Belediyeciliği döneminde kapalı alanlara taşındı. İçerisinde gezdiğimiz bu pazar alanı bile Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Pazarcı esnafımız, daha kaliteli ortamlarda, hizmet vermeye başladı. Pazarlarımız yağmurdan, fırtınadan, kızgın güneşin etkisinden korunaklı hale getirildi.
TEK BİR ÇİVİ ÇAKILMADI
Geldiğimiz noktadan baktığımızda, mevcut yönetim İzmit'te bu anlamda tek bir çivi çakılmadı. AK Parti Belediyeciliği zamanında yapılan hizmetlere bile sahip çıkılmadı. Yeni İzmit'te hem pazarcı esnafımız, hem de vatandaşlarımız yine, yeniden daha konforlu daha rahat alanlarda hizmet almaya devam edecek. Bizler sürekli pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız ile iç içe bir aradayız. Neye ihtiyaç var, nerde ne lazım çok iyi biliyoruz. İzmit'te biz bu hizmetleri yaptık. İzmitliler bunu çok iyi biliyor. Şimdi daha iyisini üzerine koyarak devam ettireceğiz. “dedi.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.