Lastik işçisine “greve hazır olun” mesajı

DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin dördüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

Görüşmelerin ilk üç oturumunda destek hizmetlerini ilgilendiren 22, üretim işçilerini ilgilendiren 27 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Üçüncü oturumda işveren masaya ücret teklifini getirdi. İlk teklifte ilk 6 ay ücretlere yüzde 49, sosyal haklara ise yüzde 75 zam teklif etti.

“ÜYELERİMİZE HAZIR OLUN DEDİK”

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Bugün yaptığımız görüşmelerde üç işletmede iki maddede ücret teklifi verdi. Yüzde 49 tekliflerini yüzde 53’e yükselttiler. Sosyal yardımı da yüzde 79’a çıkardılar. Bu rakamlar komik rakamlar. Lastik işçilerinin kabul edeceği rakamlar değil. Ciddi ciddi gelecekseniz gelin, yoksa gelmeyin dedik. Toplantı yapmama kararı aldılar. 27 Şubat’a tekrar görüşme olacak. Üyelerimize hazır olun dedik ve bu hazır olan mesajının gereğini yapacağız” dedi.