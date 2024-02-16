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16 Şub 2024 - 12:33- Gündem G:

Lastik işçisine “greve hazır olun” mesajı

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Pirelli, Brisa, Prometeon’da çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumunda da sonuç çıkmadı. Görüşmelerde işverenin ücret teklifini yüzde 53, sosyal hak teklifini ise yüzde 79’a çıkarmasına tepki gösteren Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Görüşmenin ardından işçilere greve de eyleme de hazır olun mesajı verdik. Bu rakamları kabul etmemiz mümkün değil. Bu şekilde masaya gelmesinler” dedi.

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Lastik işçisine “greve hazır olun” mesajı mask
Lastik işçisine “greve hazır olun” mesajı
Lastik işçisine “greve hazır olun” mesajı
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DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin dördüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

Görüşmelerin ilk üç oturumunda destek hizmetlerini ilgilendiren 22, üretim işçilerini ilgilendiren 27 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Üçüncü oturumda işveren masaya ücret teklifini getirdi. İlk teklifte ilk 6 ay ücretlere yüzde 49, sosyal haklara ise yüzde 75 zam teklif etti.

“ÜYELERİMİZE HAZIR OLUN DEDİK”

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Bugün yaptığımız görüşmelerde üç işletmede iki maddede ücret teklifi verdi. Yüzde 49 tekliflerini yüzde 53’e yükselttiler. Sosyal yardımı da yüzde 79’a çıkardılar. Bu rakamlar komik rakamlar. Lastik işçilerinin kabul edeceği rakamlar değil. Ciddi ciddi gelecekseniz gelin, yoksa gelmeyin dedik. Toplantı yapmama kararı aldılar. 27 Şubat’a tekrar görüşme olacak. Üyelerimize hazır olun dedik ve bu hazır olan mesajının gereğini yapacağız” dedi.

# Prometeon, Brisa, Pirelli, Lastik-İş Sendikası, Zam, Kocaeli, sosyal, çalışma, grev, eylem, Murat Şahin, Okan Vural, Ayça İnaltekin, Yakup Elbüken, Francesca Ballabene, Zafer Ejderoğlu, Alaaddin Sarı

16 Şub 2024 - 12:33 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Lastik Emeklisi - Emekli olan Lastik işçisinin ihbar tazminatı hakkını bile savunamayanlar, greve gideceklermiş.!

Heee gidersiniz..

Dümenci tayfası sizi......!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 13:17
04

Brisa Üretim - Temmuzda ek zammı alacaktık. Şimdi şov yapmaya tiyatro oynamaya gerek yok. Bütün taslağı alsak o açığı kapatmıyor. Bizim bu sözleşme sonunda 300 TL üstü saat ücreti olması gerekirdi.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 13:10
03

Numune Kabı - %YÜZ ZAM ALMADAN BU İŞ BİTMEZ. GELMEYİN FABRİKALARA.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 12:52
02

Brisali - Baskanim sonuna kadar arkandayiz grevse grev eylemse eylem hadi bakalim hodrimeydan

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 12:45
01

Gavurun Kizi - GULDURMEYIN MILLETI YAV .AYIP AYIP NEYIN PESINDESINIZ BU ISVEREN HERALDE BU ISCININ NELER YAPACAGINI BILMIYOR .BASKAN SOZLESMELILERI CIKART ICERSI BI BAYRAM YERINE DONSUN MESAIYI YASAKLA BI ALKIS BILE YAPAMADIK KAC SOZLESMEDIR.ARTIK HAREKET BASLASIN .

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 12:45
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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