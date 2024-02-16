İYİ Parti Meclis üyesi ‘Bana ayrılan sürenin sonuna geldik’ diyerek istifa etti

KANDIRA’YA HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK

Sinan Yolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Saygıdeğer Kandıra’lı Hemşehrilerim; bundan beş yıl önce İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanı (Eski) Hilal Kübra Altınay hanım, Kandıra Bld. Bşk. Adayı Ercüment Şahin, Büyükşehir Meclis Üyemiz Mustafa Gebeş, Kandıra Bld. Meclis Üyemiz Şaban Aksoy ve şu andaki ilçe Başkanımız Yusuf Battal ve tertemiz samimi niyetle Kandıra’mıza hizmet etmek isteyen insanlar olarak yola çıktık. Bendeniz 5 yıl boyunca İYİ Parti saflarında Bld. Meclis Üyesi olarak kalacağıma söz vermiştim. Kandıra’mıza İYİ Parti meclis grubunun/ekibinin bir üyesi olarak hizmet etmeye çalıştık. Çıkar için bir araya gelmedik. Bu süreçte asla şahsi bir menfaatin peşinde olmadık.

BANA AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK

Yüce Allah en büyük şahidimizdir. İkbal davasında olmadık. Sadece inandığımız yolda dimdik, onurumuzla yürüdük. Muhalefet partisi meclis üyeleri olarak Kandıra’mız adına, Kandıralılar adına iyi ve güzel şeyler yapmaya çalıştık ve yaptığımıza da inanıyorum. Kıymetli hemşehrilerim; İYİ Parti saflarında bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün itibariyle İlçe Başkanımız Yusuf Battal ağabeyimi arayarak durum hakkında bilgi verip yüksek müsaadeleri ile ayrılacağımı ifade ederek olurlarını aldım. Siz saygıdeğer İYİ Partili dostlarımdan ve Kandıra’da bizlere oy vererek destek olan hemşehrilerimden helallik almak isterim. Bilerek yada bilmeyerek bir hata - kusur işlediysem benden yana helal olsun.”