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Exxen fiyatlarına yüzde 30 zam

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Netflix ve Disney Plus'ın ardından Exxen'de abonelik ücretlerine zam kararı aldı. Ayrıca platformdaki yıllık abonelik paketleri iptal edildi.

Exxen fiyatlarına yüzde 30 zam mask
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Dijital içerik platformu Exxen aylık abonelik fiyatlarına zam yapma kararı alırken yıllık abonelik paketlerini de iptal etti.

Exxen, yüzde 30'luk zam kararını abonelerine gönderdiği mesajla duyurdu. Zamlı fiyatlar 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Zammın ardından reklamlı Exxen üyeliğinin ücreti 99,90 TL'den 129 TL'ye çıkarılırken reklamsız abonelik ücreti ise 137,90 TL'den 179 TL'ye çıkarıldı.

EXXEN SPOR'A DA ZAM GELDİ

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayıncılığı yapan Exxen Spor aboneliklerine de zam geldi.

Zammın ardından reklamlı Exxen Spor aboneliğinin aylık ücreti 222,50 TL'den 289 TL'ye yükseltildi.

En pahalı Exxen paketi olan reklamsız Exxen Spor paketinin fiyatı ise 260,50 TL'den 339 TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Zam

16 Şub 2024 - 13:18 Kocaeli/ İzmit- Teknoloji --- Okunma

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