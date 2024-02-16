Halı sahalarla spor altyapısı güçleniyor

Hayata geçirdiği projelerle ilçeye spor kenti kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Çayırova’daki çocukların ve gençlerin daha rahat ve daha ferah ortamlarda spor yapabilmesine olanak sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, daha önce ilçeye kazandırdığı halı sahalarla ek olarak, çalışmaların devam ettiği Şekerpınar Stadyumu’nun arkasına inşa edilen iki halı saha, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şehit Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı içerisinde yer alan halı saha, Akse Osman Yağmurdereli Parkı içerisindeki halı saha ve Akse Huzur Parkı içerisinde inşa edilen halı sahalar tamamlanarak Çayırovalıların hizmetine açıldı. Daha önce yapımı tamamlanan 4 halı sahaya ek olarak bitirilen 5 halı sahayla birlikte 12 yeni halı sahadan toplamda 9’u tamamlanmış oldu.

İNŞASI DEVAM EDEN SAHALARDA SONA GELİNDİ

Çayırova’yı spor kenti yapacak çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi’nin daha önce inşa ettiği 20x10 metre ve 20x30 metre halı sahalara ilave, yeni inşa edilen 20x40 metre ebadındaki yeni halı sahalarla birlikte ilçede toplamda 8 bin 800 metrekare spor alanı oluşturulmuş olacak. İlçedeki çocuklar ile gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine çok önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni halı sahalarla ilçenin spor altyapısını güçlendirdiklerini dile getirdi. Yapımında sona gelinen sahaların da tamamlanmasıyla birlikte spor şehri Çayırova, 12 yeni halı sahaya kavuşmuş olacak.

Kaynak: BÜLTEN