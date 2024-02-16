Söğüt, “Omuz omuza yeniz zaferlere yürüyeceğiz”

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programlar kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Mahalle-mahalle, sokak-sokak çalışmalarını sürdüren Başkan Söğüt, Barbaros Mahallesi’ndeki ziyaretler sonrasında AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nu da ziyaret etti.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül ile birlikte Barbaros Seçim İrtibat Bürosu’nu ziyaret eden Başkan Söğüt, mahallede yapılan seçim çalışmalarıyla ilgili de bilgi aldı.

YENİ DÖNEM İÇİN HAZIRIZ

“Gece gündüz demeden çalışıyoruz” diyen Başkan Şener Söğüt, “Teşkilatlarımız ve Cumhur İttifakı’mızın her bir ferdi ile birlikte sahada omuz omuza çalışarak yol arkadaşlarımızla yeni bir zafer, eser ve hizmetlerle dolu yeni bir dönem için hazırız ve kararlıyız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN