Organizasyon hizmeti alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ihale usulü organizasyon hizmeti alacak. KEFKEN 41 DÖNEM GENÇLİK KAMPI ORGANİZASYON HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 15 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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