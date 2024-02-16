Çam kereste satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale usulü çam kereste satın alacak. 2024 Yılı Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Sibirya Çam Kereste Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 8 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

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