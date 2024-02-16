Ölçü ve tartı muayenesine son başvuru 29 Şubat’ta

HANGİ ALET İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, iki yılda bir muayene edilerek vatandaşın hizmetine sunulan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin muayene tarihiyle ilgili uyarıda bulundu. Söz konusu muayeneyle iki yılda bir kontrol edilecek damgalanması zorunlu olan ölçü ve tartı aletleri için son muayene başvuru tarihinin 29 Şubat Perşembe günü olduğu kaydedildi. Kocaeli İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yetkilendirildiği muayeneler için hangi kurumların başvuracağı da sıralandı.

TSE’YE BAŞVURULACAK

Buna göre akaryakıt istasyonlarında kullanılmakta olan akaryakıt, LPG ve adblue sayaçları, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ölçme sistemleri, kütle setleri, tartım kapasitesi 2 tonun üzerinde olan 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, aks kantarları gibi aletler için https://basvuruportal.tse.gov.tr adresinden TSE’ye başvuru yapılacak.

BELEDİYE MEMURLUĞUNCA

Açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 tonun altında olan 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, masa terazileri, asma teraziler, akıcı madde hacim ölçüleri gibi aletler için periyodik muayene müracaatları, bağlı bulunan belediyenin ölçüler ve ayar memurluğuna yapılacak.

YETKİLİ SERVİSLERE GİDİLECEK

Eczane, kuyumcu ve laboratuvarlarda kullanılan tartı aletleri, bakkal, kasap, manav, kargo şirketleri gibi işyerlerindeki tartı aletleri, egzoz gazı emisyon cihazları, ısı sayaçları, taksimetreler ve takografların periyodik muayene müracaatları ise belgelendirilmiş yetkili muayene servislerine yapılacak.

İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Elektrik, su ve gaz sayaçları, hububat muayene aletleri ve naklimetre periyodik muayeneleri ise 10 yılda bir gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada bu aletlerin muayeneleri için İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne başvurulacak. Ayrıca söz konusu muayenelerin yapılmaması halinde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacağı kaydedildi. (Haber Merkezi)

Kaynak: HABER MERKEZİ