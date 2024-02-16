Fayans kesme makinesini çalan 2 kişi tutuklandı

Başiskele’de, 5 Şubat günü bir inşaattan 30 bin lira değerindeki fayans kesme makinesi çalındı. Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu şüphelilerin H.Ş. (25) ve F.B. (23) olduğu tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonla H.Ş. Dilovası’nda, F.B. ise Körfez’de yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan makine ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Bugün adliyeye sevk edilen H.Ş. ve F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ