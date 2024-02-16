Fayans kesme makinesini çalan 2 kişi tutuklandı

Başiskele’de, 5 Şubat günü bir inşaattan 30 bin lira değerindeki fayans kesme makinesi çalındı. Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu şüphelilerin H.Ş. (25) ve F.B. (23) olduğu tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonla H.Ş. Dilovası’nda, F.B. ise Körfez’de yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan makine ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Bugün adliyeye sevk edilen H.Ş. ve F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.