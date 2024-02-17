Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Resmi İlanlar

DÜZELTME İLANI

ABONE OL Google News Sayfamız

DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANI

ALT YAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ALT YAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/138699

1- İdarenin

a) Adresi

:

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2123125000 - 2123125070

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

12.02.2024 - 5053

b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi

:

DİRİLİŞ POSTASI (09.02.2024), www.ozgurkocaeli.com.tr (09.02.2024)

3- Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır

İhaleye ait ilanın ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir başlıklı 5. Maddesinde yer alan tablodaki, “Mevcutta Bulunan İdarenin Belirlediği Çelik Konstrüksiyon Serbest Geçiş Taklarının, Yerinden Sökülmesi, Fabrikaya Taşınması, Fabrikada Uygulama Projesine Göre İşlenmesi, Galvanizlemesi, Monte Edilecek Yeni Gişe Sahasına Taşınması ve Montajı” iş kaleminin adı ve kısa açıklaması “Galvaniz Kaplı Çelik Konstrüksiyon Serbest Geçiş Taklarının Yapımı, Galvanizlemesi, Taşınması ve Yerine Montajı” şeklinde değiştirilmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01985709

17 Şub 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.944.749 gösterim gerçekleşti.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
DAMACANA SU ,BARDAK SU VE PET ŞİŞE SU SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
DAMACANA SU ,BARDAK SU VE PET ŞİŞE SU SATIN ALINACAKTIR
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
DOĞUKIŞLA PARKI HİZMET TESİSİ YAPIMI Resmi İlandır mask
DOĞUKIŞLA PARKI HİZMET TESİSİ YAPIMI
SAPELLİ KERESTE SATIN ALINACAK Resmi İlandır mask
SAPELLİ KERESTE SATIN ALINACAK
İROKO KERESTE SATIN ALINACAK Resmi İlandır mask
İROKO KERESTE SATIN ALINACAK

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL