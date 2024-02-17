DÜZELTME İLANI

ALT YAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



ALT YAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/138699 1- İdarenin a) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 12.02.2024 - 5053 b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi : DİRİLİŞ POSTASI (09.02.2024), www.ozgurkocaeli.com.tr (09.02.2024) 3- Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır

İhaleye ait ilanın ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir başlıklı 5. Maddesinde yer alan tablodaki, “Mevcutta Bulunan İdarenin Belirlediği Çelik Konstrüksiyon Serbest Geçiş Taklarının, Yerinden Sökülmesi, Fabrikaya Taşınması, Fabrikada Uygulama Projesine Göre İşlenmesi, Galvanizlemesi, Monte Edilecek Yeni Gişe Sahasına Taşınması ve Montajı” iş kaleminin adı ve kısa açıklaması “Galvaniz Kaplı Çelik Konstrüksiyon Serbest Geçiş Taklarının Yapımı, Galvanizlemesi, Taşınması ve Yerine Montajı” şeklinde değiştirilmiştir.