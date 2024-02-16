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16 Şub 2024 - 14:29- Gündem G:

Macit Haldız’dan Vali Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyareti

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Haldız Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız ve Haldız İnşaat Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Selim Kardil, Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Macit Haldız’dan Vali Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyareti mask
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HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU


Haldız Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız ve Haldız İnşaat Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Selim Kardil; 2009-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptıktan sonra 2014-2016 döneminde Rize Valiliği, 2016-2020 döneminde Balıkesir Valiliği, 2020-2023 döneminde Antalya Valiliği görevinden sonra 9 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi sonrasında Cumhurbaşkanının onayı ile Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Macit Haldız’dan Vali Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyareti


ZİYARET YAZICI’YI MUTLU ETTİ


Vali Ersin Yazıcı ile Haldız Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız arasındaki dostluk, Yazıcı’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde başladı. Macit Haldız’ın ziyaretinden mutlu olan Vali Yazıcı, dostlarına yakın ilgi gösterdi. Yazıcı, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve büyük bir yıkım yaşayan Malatya ilindeki çalışmaları hakkında Haldız ve Kardil'e bilgi verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Büyükşehir, ziyaret

16 Şub 2024 - 14:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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