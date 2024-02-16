Macit Haldız’dan Vali Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyareti

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU



Haldız Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız ve Haldız İnşaat Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Selim Kardil; 2009-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptıktan sonra 2014-2016 döneminde Rize Valiliği, 2016-2020 döneminde Balıkesir Valiliği, 2020-2023 döneminde Antalya Valiliği görevinden sonra 9 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi sonrasında Cumhurbaşkanının onayı ile Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



ZİYARET YAZICI’YI MUTLU ETTİ



Vali Ersin Yazıcı ile Haldız Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız arasındaki dostluk, Yazıcı’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde başladı. Macit Haldız’ın ziyaretinden mutlu olan Vali Yazıcı, dostlarına yakın ilgi gösterdi. Yazıcı, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve büyük bir yıkım yaşayan Malatya ilindeki çalışmaları hakkında Haldız ve Kardil'e bilgi verdi.

Kaynak: Haber Merkezi