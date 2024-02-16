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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 Şub 2024 - 14:33- Siyaset G:

CHP eski İlçe Başkanının kızı AK Parti’ye katıldı

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CHP Dilovası eski İlçe Başkanı merhum Kerem Aydemir’in kızı olan Saadet Partisi meclis üyesi İnci Aydemir, AK Parti’ye katıldı ve belediye meclis üyesi olabilmek için aday adayı başvurusunda bulundu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP eski İlçe Başkanının kızı AK Parti’ye katıldı mask
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SP MECLİS ÜYESİ AK PARTİ’DEN ADAY ADAYI OLDU

Millet İttifakı olarak girilen 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Dilovası ilçesinde ittifak yapmıştı. CHP Dilovası eski İlçe Başkanı olan merhum Kerem Aydemir’in kızı İnci Aydemir o dönem Saadet Partisi listesinde Dilovası Belediye Meclis Üyesi olmuştu. İnci Aydemir, 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti’ye katıldığı ve belediye meclis üyeliği başvurusu yaptığı kulislerde bomba etkisi yarattı. AK Parti’ye karşı aktif muhalefet yapan Aydemir’in AK Parti listesine yazılıp yazılmayacağı merak ediliyor.

# parti, ilçe, AK Parti

16 Şub 2024 - 14:33 Kocaeli/ Dilovasi- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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