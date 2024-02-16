CHP eski İlçe Başkanının kızı AK Parti’ye katıldı

SP MECLİS ÜYESİ AK PARTİ’DEN ADAY ADAYI OLDU

Millet İttifakı olarak girilen 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Dilovası ilçesinde ittifak yapmıştı. CHP Dilovası eski İlçe Başkanı olan merhum Kerem Aydemir’in kızı İnci Aydemir o dönem Saadet Partisi listesinde Dilovası Belediye Meclis Üyesi olmuştu. İnci Aydemir, 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti’ye katıldığı ve belediye meclis üyeliği başvurusu yaptığı kulislerde bomba etkisi yarattı. AK Parti’ye karşı aktif muhalefet yapan Aydemir’in AK Parti listesine yazılıp yazılmayacağı merak ediliyor.