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Sahte mehdi 200 müridiyle otel kiraladı: Kaçak kazı, ahit sandığı, kız kaçırma...

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan Mustafa Çabuk, kendisini sosyal medyada mehdi olarak ilan etti. Mustafa Çabuk geçen yıl çoğunluğu kadın arkadaşlarıyla "depremzede aileyiz" diyerek termal kiraladı. Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri olarak kendilerini tanıtan grupla ilgili detaylar şoke etti.

Sahte mehdi 200 müridiyle otel kiraladı: Kaçak kazı, ahit sandığı, kız kaçırma... mask
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Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 1 yıl önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan termal ve lüks evlerden 2 yıllığına kiraladı.

Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programları yapan tarikat, sosyal medya hesapları ve youtube üzerinden dini bilgiler vermeye başladı. Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan sözde mehdi burada “Mehdi'ye Bağlılık” töreni düzenledi. Youtube hesabı üzerinden yapılan 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programında soruları yanıtlayan Çabuk, mehdinin alametlerinden bahsediyordu. Savaşların, yangın, deprem ve sellerin kıyamet öncesi mehdi alameti olduğunu savunan Çabuk, “Haç durdurulacak, camiler kapatılacak, Şam bölgesinde Türk beldeleri yıkılacak, Melhame savaşı olacak, seller şehirleri yok edecek, yangınlar çıkacak, afetler ve belalar yükselecek, kıtlık ve kuraklık artacak, fiyatlar aşırı derecede yükselecek. Şu söylediklerimden hangisini yaşamadınız” dediği görüldü.

KASIM AYINDA KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDI

Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri sözde mehdi Mustafa Çabuk'la birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin, kazdıkları alanda 'ahit sandığı' aradıkları öğrenildi. Hadislerde bahsedilen mehdi olduğunu iddia eden şüpheli Mustafa Çabuk, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ediyor. Sözde mehdi Mustafa Çabuk'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Tutukluluk sürelerinin bitiminin ardından serbest kalan sahte mehdi Mustafa Çabuk, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için aranmasının olduğu ortaya çıktı. Bu arada kızlarından bir süre haber alamayan, sonrasında bu grupla birlikte olduğunu öğrenen bir ailenin televizyon programına katılarak kızının kurtulmasını istemesi üzerine, Bayramiç'teki bu gruptan Türkiye haberdar oldu.

Daha önceki yıllarda Gülen cemaatine mensup olduğu iddia edilen dönemin 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İlhan Karagöz, 4 Temmuz 2016 günü çıkarttığı mahkeme kararı ile Gülen'i "Mehdi" ilan etmişti. Ve yine kendinin sözde 'resul' ve 'mehdi' olduğunu iddia eden İskender Evrenesoğlu'na ait 5 internet sitesine; Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli kararı verilmişti.

Öte yandan Külcüler köyü halkı ise, terma'de sözde mehdi Mustafa Çabuk ile 200'e yakın kişinin kalmasını istemiyor. Termalde grubun, 20'ye yakın küçükbaş hayvan bakmaya çalıştıklarını belirten köylüler, hayvanların tarlalarını zarar verdiğini ileri sürerek şikayetçi oldular. Termalde kalanlara durumu anlattıklarında ise tehdit edildiklerini ifade ediyorlar. Köylüler, termal yanından geçerken ise termalde kalanların kendilerine sopa gösterdiklerini belirtiyorlar. Jandarma ve kaymakamlığa defalarca şikayette bulunan köylüler, huzursuz olduklarını belirterek, bu sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyor. İddiaya göre, sözde sahte mehdinin termal otelde yüzlerce kişiyi zorla tuttuğu iddia ediliyor.

Kaynak: İHA

# Türkiye, ifade, tehdit, ceza, Yangın

16 Şub 2024 - 14:42 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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