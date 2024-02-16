Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli ikramiyesine yüzde 50 zam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ordu mitinginde emekli ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV