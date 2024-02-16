Derince’de yeni bir kütüphane

Melikşah Anadolu Lisesi kütüphanesinin açılışı için düzenlenen program Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımı ile gerçekleşti. Hayırseverler Hilal & Münevver & Necdet Şahinarslan’ın ve Okuma Sanatı Kulübü’nün katkıları ile düzenlenen kütüphane, öğrenciler için çok önemli bir kazanım olacak. Melikşah Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen program açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokolün kütüphanede yaptığı incelemelerin ardından sona erdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.