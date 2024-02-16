Sezer, “Ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz”

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart 2024 Yerel seçimleri kapsamında AK Parti İlçe Teşkilatı mahalle başkanları ve köy temsilcileri ile bir araya geldi. Faydalı geçen istişare toplantısında konuşan Başkan Sezer, “Merkez köy ayrımı yapmadan hizmete devam edeceğiz” dedi.

TEVAZU, SAMİMİYET VE GAYRETLE

AK Parti belediyeciliğinin eserlerini ilçenin her yerine ulaştırmaya özen gösterdiklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Tevazu, samimiyet ve gayretle çıktığımız bu hizmet yolculuğunda; sizlerin destekleri ve Gölcüklülerin dualarıyla hem kırsal mahallelerimiz de hem de merkez mahallelerimizde büyük hizmetler gerçekleştirdik. Bu hizmetleri de arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN