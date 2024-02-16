İşte MHP’nin belediye başkan yardımcıları

Kocaeli’de aday çıkarmayan MHP’de ilçelerin belediye başkan yardımcıları belli oldu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerini AK Parti'ye bırakan MHP'ye AK Parti'nin kazandığı ilçelerde birer belediye başkan yardımcılığı verilecek.
MHP BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI LİSTESİ;
Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Halit Bayhan
Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Aslan (Kurucu İlçe Başkanı)
Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Paltacı
Derince Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz
Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Sevinç
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın
Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Samet Sırma
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Galyan
Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Köksal
Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya Aktaş
Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Enes Emengen
Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemir
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.