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16 Şub 2024 - 15:41- Siyaset G:

MHP’nin 12 ilçede meclis üye listesi belli oldu

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MHP Kocaeli İl Teşkilatı, 12 ilçede belediye meclis üye listesini açıkladı.

MHP’nin 12 ilçede meclis üye listesi belli oldu mask
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MHP, Kocaeli’de 12 ilçede yerel seçimler öncesi meclis üyesi aday listesini duyurdu. İşte MHP’nin 12 ilçede meclis üyesi adayları:

İZMİT BELEDİYESİ

Fatih Galyan (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi)

Okan Karagöz

Turgay Köseoğlu

Engin Duymaz

 

BAŞİSKELE BELEDİYESİ

Halit Bayhan (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi)

Ünal Demir

İsmail Okcan

 

DARICA BELEDİYESİ

Kenan Paltacı

Hasan Yeniay

 

KÖRFEZ BELEDİYESİ

Ahmet Erdemiş

Ahmet Topuz (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi)

 Tezer Bekiroğlu

 Ali Kaşkaş

 Yunus Kandal

 

KANDIRA BELEDİYESİ

Abdülkadir Köksal

Mustafa Yağız (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi)

Selim Bayburt

Fahri Buruş

 

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

Mehmet Kaya Aktaş

Yunus Eyüp

 

GÖLCÜK BELEDİYESİ

Samet Sırma

Kürşat Çakıroğlu

Murat Saral

 

GEBZE BELEDİYESİ

Şener Akın

Ömer Cihan Kavak (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi)

Hatice Uludağ

 

DERİNCE BELEDİYESİ

Haluk Akyüz

Ayhan Aksoy (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi)

Yavuz Abdullahoğlu

Hakan Gökalp

 

ÇAYIROVA BELEDİYESİ

Ercan Aslan

İskender Turan

Murat Dinç

Orhan Çıtak

 

DİLOVASI BELEDİYESİ

Cihan Sevinç

 

KARTEPE BELEDİYESİ

Enes Emengen

Ahmet Güngörmez

Nimetullah Özgenç  

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Körfez, Kocaeli, Gebze, Derince, İzmit, Büyükşehir, Gölcük, Başiskele

16 Şub 2024 - 15:41 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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