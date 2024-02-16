MHP’nin 12 ilçede meclis üye listesi belli oldu

MHP, Kocaeli’de 12 ilçede yerel seçimler öncesi meclis üyesi aday listesini duyurdu. İşte MHP’nin 12 ilçede meclis üyesi adayları:
İZMİT BELEDİYESİ
Fatih Galyan (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi)
Okan Karagöz
Turgay Köseoğlu
Engin Duymaz
BAŞİSKELE BELEDİYESİ
Halit Bayhan (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi)
Ünal Demir
İsmail Okcan
DARICA BELEDİYESİ
Kenan Paltacı
Hasan Yeniay
KÖRFEZ BELEDİYESİ
Ahmet Erdemiş
Ahmet Topuz (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi)
Tezer Bekiroğlu
Ali Kaşkaş
Yunus Kandal
KANDIRA BELEDİYESİ
Abdülkadir Köksal
Mustafa Yağız (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi)
Selim Bayburt
Fahri Buruş
KARAMÜRSEL BELEDİYESİ
Mehmet Kaya Aktaş
Yunus Eyüp
GÖLCÜK BELEDİYESİ
Samet Sırma
Kürşat Çakıroğlu
Murat Saral
GEBZE BELEDİYESİ
Şener Akın
Ömer Cihan Kavak (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi)
Hatice Uludağ
DERİNCE BELEDİYESİ
Haluk Akyüz
Ayhan Aksoy (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi)
Yavuz Abdullahoğlu
Hakan Gökalp
ÇAYIROVA BELEDİYESİ
Ercan Aslan
İskender Turan
Murat Dinç
Orhan Çıtak
DİLOVASI BELEDİYESİ
Cihan Sevinç
KARTEPE BELEDİYESİ
Enes Emengen
Ahmet Güngörmez
Nimetullah Özgenç
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.