112 Acil filosuna 4 yeni ambulans daha katıldı

Kocaeli Valiliği tarafından 112 Acil Hizmetleri kapsamında 4 yeni ambulans filoya katıldı. Yeni ambulansların Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslimi nedeniyle valilikte tören düzenlendi. Törene Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş ve sağlık çalışanları katıldı. Ambulansların İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslimi nedeniyle kurdele kesildi.

TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ

Törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, “Yeni ambulanslar kentimize hayırlı, uğurlu olsun. Kocaeli olarak sağlık hizmetlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde gidiyoruz. Derince ve Çayırova hastanelerimiz için gerekli adımlar atıldı, Gölcük Hastanemiz de inşallah en kısa sürede tamamlanacak ve hizmete açılacak." dedi.

152 BİN 57 VAKAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, "Cumhurbaşkanımızın hedefi sağlıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmak. Biz de bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bugün itibariyle 90 ambulans ulaşmış oluyoruz. 2023 yılında ambulanslarımız 152 bin 57 vakaya müdahale etti. Vatandaşımızın en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması için arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah 2024 yılında pek çok sağlık kuruluşumuzun açılış kurdelesini keseceğiz. Ambulansların vatandaşımıza kazasız belasız hizmet vermesini temelli ediyorum" diye konuştu.