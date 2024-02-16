Milletvekili Sami Çakır anjiyo oldu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, dün Meclis’te odasında rahatsızlandı. Milletvekili Cemil Yaman’ı odasına çağıran Sami Çakır, Yaman ile birlikte Meclis hastanesine indi. Burada kalp krizi geçirdiğini teşhis eden doktorlar Çakır’ı hemen ambulans ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, anjiyoya alındı. Çakır’ın yüzde 40 oranında tıkanan damarına anjiyo yapıldı. Çakır’ın 6 ay boyunca sağlık takibinin yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.