Kartepe’de Üst Yapı Çalışmaları Yaz-Kış Devam Ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler toplam 2150 metre uzunluğunda ki yola 1325 metre küp beton ve 1100 adet çesan demiri kullanılarak üst yapı çalışmaları tamamlandı.

1325 METRE KÜP BETON KULLANILDI

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Sultaniye Mahallesi’nde 585 metre uzunluğunda ki köy yoluna 360 metre küp, Avluburun Mahallesi’nde 110 metre uzunluğunda ki Temiz Sokak’a 80 metre küp, 150 metre uzunluğunda ki İstiklal Caddesi’nde 90 metre küp, 105 metre uzunluğunda Karlıvadi Sokak ve bağlantısı 75 metre küp, Eşme Mahallesi’nde 1200 metre uzunluğunda ki Kırmanlar Yolu 720 metre küp, toplamda 2150 metre uzunluğunda 1325 metre küp beton ve 1100 adet çesan demiri kullanılarak üst yapı çalışmaları tamamlandı.

KARTEPEMİZ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “İlçemiz genelinde alt yapı ve üst yapı hizmetimizi arttırdık. Kartepemiz her geçen gün gelişiyor. Geliştikçe yeni ihtiyaçlarımıza hızlıca çözüme ve sonuca kavuşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten