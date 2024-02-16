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Adli para cezaları artırılıyor

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, adli para cezalarında alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini belirleterek, "1 günlük cezanın alt sınırı 100 TL, üst sınırı 500 TL'ye çıkarılacak" dedi.

Adli para cezaları artırılıyor mask
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Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 8. Yargı Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı.

Teklifin bir tanesi geçici olmak üzere 43 maddeden oluştuğunu ifade eden Zengin, amaçlarının yargı hizmetlerinin daha etkin sağlanması olduğunu aktardı.

Adli para cezalarında bazı alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini kaydeden Zengin, bir günlük ezanın alt sınırının 100, üst sınırının ise 500 TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Zengin, "Adalet bakanlığı bünyesinde bulunan tazminat komisyonuna yeni görevler vererek yeni bir hüviyete kavuşturmuş oluyoruz. Manevi tazminat talepleri anayasa mahkemesi yerine bu komisyona yapılacak. Bireysel başvurulardaki yığılmalar olmayacak artık." dedi.

Kaynak: TRT Haber

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16 Şub 2024 - 16:54 - Türkiye --- Okunma

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