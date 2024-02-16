MHP Darıca'da başkan seçildi

MHP Darıca İlçe Başkanlığı görevine yürüten Mustafa Yıldırım ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. İlçe yönetim kurulu kendi içerisinde seçim yaparak başkanı belirledi. Yeni ilçe başkanı İlhan Yaşar oldu. İlhan Yaşar ile bir araya gelen MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş sosyal medya hesabından, "Darıca ilçe başkanlığımızın aldığı yönetim kurulu kararı ile ülküdaşım, dava arkadaşım İlhan Yaşar Darıca ilçe başkanı olarak seçilmiştir. Tüm ilçe başkanlarımız ile birlikte Darıca ilçemizin yeni başkanına da üstün muvaffakiyetler dilerim" diye paylaşımda bulundu.