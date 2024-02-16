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Kocaelispor’un 24, 25, 26 ve 27. haftalarının programı açıklandı

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Trendyol 1. Lig’de 24, 25, 26 ve 27. haftalarda oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

Kocaelispor’un 24, 25, 26 ve 27. haftalarının programı açıklandı mask
Kocaelispor’un 24, 25, 26 ve 27. haftalarının programı açıklandı
Kocaelispor’un 24, 25, 26 ve 27. haftalarının programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla Trendyol 1. Lig’de 24, 25, 26 ve 27. hafta oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.

Buna göre 1. Lig’de gelecek 4 haftanın programı şöyle:

24. hafta

23 Şubat Cuma

20.00 Altay - Giresunspor

24 Şubat Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Ümraniyespor

16.00 Çorumspor - Bodrum FK

19.00 Adanaspor - Göztepe

25 Şubat Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor

16.00 Manisa FK - Gençlerbirliği

16.00 Boluspor - Erzurumspor FK

19.00 Eyüpspor - Sakaryaspor

26 Şubat Pazartesi

20.00 Şanlıurfaspor - Tuzlaspor

25. hafta

1 Mart Cuma

20.00 Ümraniyespor - Altay

2 Mart Cumartesi

13.30 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü

13.30 Bodrum FK - Eyüpspor

16.00 Erzurumspor FK - Kocaelispor

19.00 Sakaryaspor - Manisa FK

3 Mart Pazar

13.30 Giresunspor - Adanaspor

16.00 Göztepe - Boluspor

19.00 Çorum FK - Bandırmaspor

4 Mart Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor

26. hafta

8 Mart Cuma

20.00 Boluspor - Giresunspor

9 Mart Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Bodrum FK

16.00 Adanaspor - Sakaryaspor

19.00 Eyüpspor - Çorum FK

10 Mart Pazar

13.30 Altay - Gençlerbirliği

13.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK

16.00 Şanlıurfaspor - Göztepe

19.00 Kocaelispor - Tuzlaspor

11 Mart Pazartesi

20.30 Manisa FK - Ümraniyespor

15 Mart Cuma

20.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor

16 Mart Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Tuzlaspor

13.30 Bandırmaspor - Eyüpspor

16.00 Çorum FK - Manisa FK

20.30 Göztepe - Ankara Keçiörengücü

17 Mart Pazar

13.30 Bodrum FK - Boluspor

16.00 Ümraniyespor - Adanaspor

16.00 Giresunspor - Şanlıurfaspor

20.30 Sakaryaspor - Altay

Kaynak: İHA

# Ankara, Türkiye, hafta, kocaelispor

16 Şub 2024 - 17:14 Kocaeli- Spor --- Okunma

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