İMES OSB Camii dualarla ibadete açıldı

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılan İMES OSB Camii’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Aynı anda 7 bin 977 kişiye hizmet verecek olan İMES OSB Camii’nin açılış kurdelesi, Dilovası İlçe Müftüsü Recep Apaydın’ın yaptığı dualarla kesildi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ile OSB çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Kardeşlerimizin huzurla ibadet edebilecekleri gerçekten çok güzel mimarisi olan bir camiyi bizler için kıymetli olan Cuma gününde ibadete açıyor olmamız nedeniyle mutluluğumuz bir kat daha arttı. Bu vesileyle Dilovası İMES OSB Camii’nin inşasında emek veren, hayırlarıyla destek olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. OSB’lerimiz biliyorsunuz çok sayıda insanı istihdam eden ve ciddi bir rol model olan sistem. Tabi burada çalışan kardeşlerimizin sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi ibadethaneler olmakla birlikte, kreş ve anaokulu da büyük önem arz ediyor. Bu gibi kurum ve kuruluşların da organize sanayi bölgelerimize kazandırılması tabii ki hedeflerimiz arasında. İMES OSB’nin kuruluşundan gelişimine kadar çok büyük emekleri bulunan kardeşimiz merhum İrfan Küçükay’a Allah’tan rahmet diliyor, şu anda birlikte çalıştığımız çok değerli başkanımızı, yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarımızı bu örnek çalışmalarından dolayı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde buluşmak nasip olsun.” dedi.

Açılışın ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri, camide incelemelerde bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ