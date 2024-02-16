2.Küme’de liderlerin işi kolay gibi gözüküyor

C grubunda lider durumda bulunan Derince Birlikspor, henüz galibiyeti olmayan 2 puanlı İzmit 41 FK karşısına çıkacak. 3’te 3 ile oynayan Derince ekibi seriyi dörde çıkartmaya çalışacak. Sonuncu durumda bulunan 1 puanlı Kirazlıyalıspor ise 3 puanlı Emekspor’a konuk olacak.
D grubunun lideri 9 puanı bulunan Kullarspor Şehit Arslan Kulaksız Stadı’nda puansız Sarımeşe karşısına çıkacak, galibiyet arayacak. Bu grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan Nusretiyespor ise 6 puanlı Uzuntarla ile zorlu randevuda karşılaşacak. 6 puanlı Vezirçi3ifliği ile 3 puanlı Başiskele Birlikspor maçının çekişmeli geçmesi bekleniyor.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.