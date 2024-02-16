2.Küme’de liderlerin işi kolay gibi gözüküyor

C grubunda lider durumda bulunan Derince Birlikspor, henüz galibiyeti olmayan 2 puanlı İzmit 41 FK karşısına çıkacak. 3’te 3 ile oynayan Derince ekibi seriyi dörde çıkartmaya çalışacak. Sonuncu durumda bulunan 1 puanlı Kirazlıyalıspor ise 3 puanlı Emekspor’a konuk olacak.

D grubunun lideri 9 puanı bulunan Kullarspor Şehit Arslan Kulaksız Stadı’nda puansız Sarımeşe karşısına çıkacak, galibiyet arayacak. Bu grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan Nusretiyespor ise 6 puanlı Uzuntarla ile zorlu randevuda karşılaşacak. 6 puanlı Vezirçi3ifliği ile 3 puanlı Başiskele Birlikspor maçının çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Spor Servisi