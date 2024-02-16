Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 Şub 2024 - 18:03- Spor G:

2.Küme’de liderlerin işi kolay gibi gözüküyor

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Amatör Küme’de 4.hafta mücadelesi devam ediyor. Cumartesi günü C grubunda iki, D grubunda ise üç maç var.

2.Küme’de liderlerin işi kolay gibi gözüküyor mask
2.Küme’de liderlerin işi kolay gibi gözüküyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

C grubunda lider durumda bulunan Derince Birlikspor, henüz galibiyeti olmayan 2 puanlı İzmit 41 FK karşısına çıkacak. 3’te 3 ile oynayan Derince ekibi seriyi dörde çıkartmaya çalışacak. Sonuncu durumda bulunan 1 puanlı Kirazlıyalıspor ise 3 puanlı Emekspor’a konuk olacak.

D grubunun lideri 9 puanı bulunan Kullarspor Şehit Arslan Kulaksız Stadı’nda puansız Sarımeşe karşısına çıkacak, galibiyet arayacak. Bu grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan Nusretiyespor ise 6 puanlı Uzuntarla ile zorlu randevuda karşılaşacak. 6 puanlı Vezirçi3ifliği ile 3 puanlı Başiskele Birlikspor maçının çekişmeli geçmesi bekleniyor.

2.Küme’de liderlerin işi kolay gibi gözüküyor

Kaynak: Spor Servisi

# Derince, İzmit, Başiskele

16 Şub 2024 - 18:03 - Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.944.749 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

TFF, VAR kayıtlarını açıklayacak mask
TFF, VAR kayıtlarını açıklayacak
Tek seçenek, galibiyet mask
Tek seçenek, galibiyet
İşte muhtemel Şanlıurfaspor kadrosu mask
İşte muhtemel Şanlıurfaspor kadrosu
Gündüz 2 maç var mask
Gündüz 2 maç var
Şanlıurfa 3’te 0 ile geliyor mask
Şanlıurfa 3’te 0 ile geliyor
Bekir Halefler, Cihat Arslan ve Mesut Bakkal ile buluştu mask
Bekir Halefler, Cihat Arslan ve Mesut Bakkal ile buluştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL