Yıldızlar futbolda finalin adı: 28 Haziran-Alparslan

FİNAL MAÇI SALI GÜNÜ
29 okulun katılım sağladığı ortaokullar arası yıldız erkekler futbol il birinciliğinde yarı final heyecanı yaşandı. Avni Kalkavan Stadı’ndaki günün ilk maçında Alparslan, Edebali’yi 1-0 ile geçerken, diğer mücadelede geçen yılın şampiyonu 28 Haziran, Darıca 60.Yıl’a 3-1 üstünlük sağladı. 28 Haziran ile Alparsan arasındaki final maçı salı günü saat 13.00’de Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak. İki takım da ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. Darıca 60.Yıl ile Edebali de salı günü saat 11.30’da üçüncülük maçına çıkacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.