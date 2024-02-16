Süper A’da kim düşecek? Güneş mi, Sırrıpaşa FK mı?

SON SORU YANIT BULUYOR

Amatör Süper Lig A Grubu’nda normal sezon cumartesi günkü maçlarla sona erecek. Play-Off’a kalanların ve küme düşecek iki takımın netleştiği grupta alt lige inecek son takım bugün belli olacak. Düşmeyi ilgilendiren maç Şehit Ömer Halis Demir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta hiçbir iddiası ve endişesi olmayan Doğantepe ile düşme korkusu yaşayan Sırrıpaşa FK karşılaşacak. Derince ekibinin ligde kalabilmesi için rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor. Aksi sonuçlarda küme düşecek.

4 MAÇ OYNANMAYACAK

Maçlarını tamamlayan Güneşspor’da tüm gözler bu maçta olacak. Yeşil-Siyahlı ekip Sırrıpaşa FK puan kaybederse ligde kalacak, aksi durumda düşecek. Son haftanın diğer maçı Harb.İş ile Dilovası Belediye arasında. Değirmendere Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. Grupta Eşmespor, Çayırova Menderes, Suadiyesporve İhsaniye sahaya çıkmayacağı için Bağdat, Körfez GB, Kandıra Belediye GB ve Beylikbağıspor son haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek.

Kaynak: Spor Servisi