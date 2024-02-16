Süper A’da kim düşecek? Güneş mi, Sırrıpaşa FK mı?

SON SORU YANIT BULUYOR
Amatör Süper Lig A Grubu’nda normal sezon cumartesi günkü maçlarla sona erecek. Play-Off’a kalanların ve küme düşecek iki takımın netleştiği grupta alt lige inecek son takım bugün belli olacak. Düşmeyi ilgilendiren maç Şehit Ömer Halis Demir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta hiçbir iddiası ve endişesi olmayan Doğantepe ile düşme korkusu yaşayan Sırrıpaşa FK karşılaşacak. Derince ekibinin ligde kalabilmesi için rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor. Aksi sonuçlarda küme düşecek.
4 MAÇ OYNANMAYACAK
Maçlarını tamamlayan Güneşspor’da tüm gözler bu maçta olacak. Yeşil-Siyahlı ekip Sırrıpaşa FK puan kaybederse ligde kalacak, aksi durumda düşecek. Son haftanın diğer maçı Harb.İş ile Dilovası Belediye arasında. Değirmendere Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. Grupta Eşmespor, Çayırova Menderes, Suadiyesporve İhsaniye sahaya çıkmayacağı için Bağdat, Körfez GB, Kandıra Belediye GB ve Beylikbağıspor son haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.