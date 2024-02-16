BAL’da iki içeri, iki dışarı

GEBZESPOR BAY GEÇİYOR
Bölgesel Amatör Lig’de 19. hafta maçları Pazar günü oynanacak. Lider durumda olan Gebzespor haftayı dinlenerek geçirirken, son haftalarda çıkışa geçen Kullar 1975 Spor sahasında Sarayspor ile karşılaşacak. İkinci yarıya çok iyi başlayan, Ömer Faruk Uzuner ile atağa kalkan Gölcükspor da haftayı sahasında Uzunköprü kaçıyla geçirecek. Kullar ile Gölcük’ün rahat galibiyet almaları bekleniyor. Son maçında Gebze’ye kaybeden Diliskelesi, Keşan deplasmanında galibiyet arayacak. Kötü sonuçlara abone olan Yuvacıkspor da Feriköy’ün konuğu olacak.
Haftanın programı
18 Şubat Pazar
13:00 KAPAKLISPOR-BABAESKİSPOR
14:00 KULLAR 1975 SPOR-SARAY SPOR 1953
14:00 GÖLCÜKSPOR-UZUNKÖPRÜSPOR
14:00 LÜLEBURGAZSPOR-ÇORLU SPOR 1947
14:00 KEŞAN SPOR-DİLİSKELESİSPOR
15:00 FERİKÖY-YUVACIKSPOR
15:00 TAÇSPOR-İFA
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.