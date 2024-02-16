BAL’da iki içeri, iki dışarı

GEBZESPOR BAY GEÇİYOR

Bölgesel Amatör Lig’de 19. hafta maçları Pazar günü oynanacak. Lider durumda olan Gebzespor haftayı dinlenerek geçirirken, son haftalarda çıkışa geçen Kullar 1975 Spor sahasında Sarayspor ile karşılaşacak. İkinci yarıya çok iyi başlayan, Ömer Faruk Uzuner ile atağa kalkan Gölcükspor da haftayı sahasında Uzunköprü kaçıyla geçirecek. Kullar ile Gölcük’ün rahat galibiyet almaları bekleniyor. Son maçında Gebze’ye kaybeden Diliskelesi, Keşan deplasmanında galibiyet arayacak. Kötü sonuçlara abone olan Yuvacıkspor da Feriköy’ün konuğu olacak.

Haftanın programı

18 Şubat Pazar

13:00 KAPAKLISPOR-BABAESKİSPOR

14:00 KULLAR 1975 SPOR-SARAY SPOR 1953

14:00 GÖLCÜKSPOR-UZUNKÖPRÜSPOR

14:00 LÜLEBURGAZSPOR-ÇORLU SPOR 1947

14:00 KEŞAN SPOR-DİLİSKELESİSPOR

15:00 FERİKÖY-YUVACIKSPOR

15:00 TAÇSPOR-İFA

Kaynak: Spor Servisi