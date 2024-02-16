Belediye Derincespor’un konuğu Amed Sportif

İŞİ ÇOK ZOR
2.Lig Kırmızı Grup’ta düşme hattında yer alan Belediye Derincespor 26. hafta mücadelesinde Pazar günü Amed Sportif’i konuk edecek. Düşme hattının üzeriyle arasında 3 puan fark olan Sarı-Lacivertli ekibimiz şampiyonluk hesapları yapan rakibi karşısında zoru başarmaya çalışacak. Ligin ilk yarısındaki maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz rövanşı almaya çalışacak. Derince Belediyesi doğal çim sahada oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak maçı Karabük bölgesinden Mustafa Hakan Belder yönetecek. Teknik patron Turan Sofuoğlu, işlerinin zor olduğunu ancak puan ya da puanlar almak için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.