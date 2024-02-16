Karamürselbey’in önemli sınavı

SAAT 15.00’DE BAŞLAYACAK
2.Lig Basketbol Ligi B grubunda bitime 3 hafta kala Play-Off’u garantileyen Karamürselbey cumartesi günü Konya BBSK ile karşılaşacak. 11 maçta 7 galibiyet elde eden Turgut Taşçı’nın öğrencileri bugünkü maçı kazandıklarında ligi ikinci bitirip önemli bir avantajı elde edecek. Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’de başlayacak. Turgut Taşçı, Karamürselli basketbol severleri tribünlere davet etti, “İlçemiz adına önemli bir sınava çıkacağız, taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz” dedi. Temsilcimiz ilk yarıdaki maçı 65-56 kaybetmişti.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.