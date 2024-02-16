Periler Nesibe Aydın’ı 99-90 yendi

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

İzmit Belediyespor kadın basketbol takımı önceki gün Nesibe Aydın’a konuk oldu. Başa baş mücadeleye sahne olan ilk çeyreği ev sahibi ekip 20-18 önde geçti. İlk yarı da ev sahibi ekibin 44-42 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda da çekişme vardı. Üçüncü çeyrek Nesibe Aydın’ın 65-61 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte karşılıklı basketler izlendi. Mücadelenin normal süresi 88-82 bitti. Uzatmada temsilcimiz çok üstün oynadı ve salondan 99-90 galip ayrıldı. 23’ncü maçında 15’inci galibiyetini alan Periler üçüncü sıraya yükseldi. Temsilcimizde Nared 31, Hillsman 20 sayı üretti.

Kaynak: Spor Servisi