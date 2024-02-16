Periler Nesibe Aydın’ı 99-90 yendi

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ
İzmit Belediyespor kadın basketbol takımı önceki gün Nesibe Aydın’a konuk oldu. Başa baş mücadeleye sahne olan ilk çeyreği ev sahibi ekip 20-18 önde geçti. İlk yarı da ev sahibi ekibin 44-42 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda da çekişme vardı. Üçüncü çeyrek Nesibe Aydın’ın 65-61 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte karşılıklı basketler izlendi. Mücadelenin normal süresi 88-82 bitti. Uzatmada temsilcimiz çok üstün oynadı ve salondan 99-90 galip ayrıldı. 23’ncü maçında 15’inci galibiyetini alan Periler üçüncü sıraya yükseldi. Temsilcimizde Nared 31, Hillsman 20 sayı üretti.
Kaynak: Spor Servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.