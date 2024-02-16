Bekir Halefler, Cihat Arslan ve Mesut Bakkal ile buluştu

Kocaelispor maçı için ilimize gelen Şanlıurfaspor teknik direktörü Cihat Arslan ve Belediye Derincespor mücadele için gelen Amed Sportif’in teknik sorumlusu Mesut Bakkal’ı kamp yaptıkları otelde ziyaret eden Halefler çok eski dostluğu olan iki teknik adamla hasret giderdi. Halefler samimi sohbet ortamında Arslan ile Bakkal’a bu haftaki maçlar hariç başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: Spor Servisi