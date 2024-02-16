Şanlıurfa 3’te 0 ile geliyor

İrfan Buz ile yollarını ayıran ekip geçen haftaki maç öncesinde Cihat Arslan’ı göreve getirmişti. Şanlıurfaspor’un bu sezonki deplasman karnesi kötü. 11 maçın 2’sini kazanıp 4’ünde berabere kalan ekip 5 maçı ise kaybetti. Rakibimiz dışardaki maçlarda sadece 7 gol atarken, kendi ağlarında 17 gol gördü.

İÇİRDE BİR KEZ YENİLDİK

Kocaelispor ile Şanlıurfaspor ligde daha önce 11 kez rakip oldular. Bu maçların 5’ini Kocaelispor, 4’ünü Şanlıurfa kazandı, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-Siyahlı ekibimizin 16 golüne rakibi 13 golle yanıt verdi. İzmit’teki maçlarda ise temsilcimizin bariz üstünlüğü var. 5 maçın 4’ünü kazanan Körfez rakibine 2012 yılında 1 kez kaybetti. İçerde 11 gol atıp, 5 gol yedik.

Kaynak: Spor Servisi