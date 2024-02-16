Şanlıurfa 3’te 0 ile geliyor

İrfan Buz ile yollarını ayıran ekip geçen haftaki maç öncesinde Cihat Arslan’ı göreve getirmişti. Şanlıurfaspor’un bu sezonki deplasman karnesi kötü. 11 maçın 2’sini kazanıp 4’ünde berabere kalan ekip 5 maçı ise kaybetti. Rakibimiz dışardaki maçlarda sadece 7 gol atarken, kendi ağlarında 17 gol gördü.
İÇİRDE BİR KEZ YENİLDİK
Kocaelispor ile Şanlıurfaspor ligde daha önce 11 kez rakip oldular. Bu maçların 5’ini Kocaelispor, 4’ünü Şanlıurfa kazandı, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-Siyahlı ekibimizin 16 golüne rakibi 13 golle yanıt verdi. İzmit’teki maçlarda ise temsilcimizin bariz üstünlüğü var. 5 maçın 4’ünü kazanan Körfez rakibine 2012 yılında 1 kez kaybetti. İçerde 11 gol atıp, 5 gol yedik.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.