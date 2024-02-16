Gündüz 2 maç var

Giresun’da ise düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Karadeniz ekibi Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Lider Eyüp pazar günü Ümraniye’ye konuk olacak. Sakarya ise haftayı evinde Çorlu FK maçıyla geçirecek.
Bu haftanın maçları
CUMARTESİ
13.30 Tuzlaspor-Boluspor
16.00 Giresun-Keçiörengücü
19.00 Kocaelispor-Şanlıurfa
PAZAR
13.30 Erzurum-Adanaspor
13.30 Bodrum FK-Altay
16.00 Sakarya-Çorum FK
19.00 Ümraniye-Eyüp
PAZARTESİ
14.00 G.Birliği-Bandırma
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.