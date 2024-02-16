Tek seçenek, galibiyet

RAKİP CAN DERDİNDE

Trendyol 1.Ligi’de doğrudan Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren Kocaelispor 23. hafta mücadelesinde cumartesi akşamı düşme hattında yer alan Şanlıurfaspor’u konuk edecek. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Bolu’da berabere kalarak Göztepe’nin 2 puan gerisine düşen Yeşil-Siyahlı ekibimiz sahaya mutlak kazanmak için çıkacak. Can derdindeki rakibin hedefi de bir puan kopartabilmek. Süper Lig yolundaki kritik maça Yeşil-Siyahlı taraftarların ilgi göstermesi, coşkulu bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

SAAT 19.00’DA BAŞLAYACAK

Temsilcimizde Yusuf Abdioğlu sarı kart cezası nedeniyle yok. Ertuğrul Sağlam’ın savunmanın ortasında Emir’in yanında Burak’ı oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burak sarı kart sınırındaki tek isim. Deneyimli teknik adamın orta sahada Giorgi ile Amaral’ı oynatması bekleniyor. Santraforda kimin görev yapacağı ise merak konusu. Yıldız Entegre Yeni Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçı Samsun bölgesinden Erdem Mertoğlu yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.

Kaynak: Spor Servisi