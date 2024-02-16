İşte muhtemel Şanlıurfaspor kadrosu

Doğrudan Süper Lig hedefinde geçen hafta hesapta olmayan puan kaybı yapan Kocaelispor, cumartesi akşamı konuk edeceği Şanlıurfa karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Saat 19.00’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.
İşte muhtemel kadrolar:
Kocaelispor
35. GÖKHAN
32 MEHMET
4. EMİR
53 BURAK
19 ATİLA
44 VUKOVİC
10. CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
12 GİORGİ
41 AMARAL
47. RAMIL
Şanlıurfa
1. ERZHAN
3. DIOGO
4. MBOULA
6. ADEM EREN
14. İSHAK
16. LANDEL
19. PAIXAO
24. TOLGA
30. HARRIS
31. DJALO BALDE
80. ÜMİT
Stat: Yıldız Entegre Yeni Kocaeli
Saat: 19.00
Yayın: TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1
Kaynak: SporServisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kaptılazoglu - La forvet niye aldık atilla neden var
Kemal - Hocaaaa 60 a kadar dayanabilecen mi bakalım,, 60 tan sonra gücenenleri sahaya alıyorsun,, bakalım bu hafta ne olacak
Emekli - Halamı atilla ya bırakın bu işleri tehlike geliyorum demez
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.