TFF, VAR kayıtlarını açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig maçlarındaki VAR kayıtlarının açıklanması yönünde karar aldı.
Uygulama bu hafta oynanacak 26’ncı hafta maçlarıyla birlikte hayata geçecek.
Konuya ilişkin TFF’den yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.” ifadelerine yer verildi.
TFF'NİN YOUTUBE VE FACEBOOK HESAPLARINDAN PAYLAŞILACAK
“On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.” denilen açıklamada, VAR ekranına gidilen pozisyonların görüntüsü ve konuşmalarının, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF’nin YouTube ve Facebook hesabından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.