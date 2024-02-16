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16 Şub 2024 - 18:45- Siyaset G:

Tutuş, “İzmit’te kadınlarımızla birlikte tarih yazacağız”

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AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları’nın toplantısını ziyaret eden Muharrem Tutuş, coşkuyla karşılandı.

Tutuş, “İzmit’te kadınlarımızla birlikte tarih yazacağız” mask
Tutuş, “İzmit’te kadınlarımızla birlikte tarih yazacağız”
Tutuş, “İzmit’te kadınlarımızla birlikte tarih yazacağız”
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Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları toplantısına konuk oldu. İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay’ın ev sahipliğinde ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıda kadın kolları yöneticileri ve mahalle temsilcileri tam kadro yerini aldı. Kadın kolları yöneticileri tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Adayı Muharrem Tutuş, kadın kollarında görevli tüm üyelere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

İZMİT’TE AK KADINLAR TARİH YAZACAK

Muharrem Tutuş’a teşekkür eden İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, “Kadın kolları olarak çalışmalarımıza ve saha programlarımıza devam ediyoruz. Kapı kapı geziyor, durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Başkan Adayımız Muharrem Tutuş'a en büyük destek kadınlardan gelecek. İzmit'te AK Kadınlar tarih yazacak.31 Mart'ta Başkanımız Muharrem Tutuş'u Belsa’ya gönderecek, haklı gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

 

Tutuş, “İzmit’te kadınlarımızla birlikte tarih yazacağız”

“NASIL SEÇİM KAZANILIR İYİ BİLİRLER”

Başkan Atabay'ın ardından konuşan Başkan Adayı Tutuş:" Önümüzdeki seçimlerde kadınlarımız kilit rol oynamakta. Bu anlamada yaptığınız çalışmalar çıkmış olduğumuz yolumuzda bizlere güç ve enerji veriyor. AK Kadınlar nasıl seçim kazanılır çok iyi bilir. Kapı kapı yaptığınız çalışmalar, 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında kendini gösterecek.

 

Tutuş, “İzmit’te kadınlarımızla birlikte tarih yazacağız”

GÜVENİM DE İNANCIM DA TAM

Allah'ın da yardımıyla, yapılan bu azimli çalışmalar karşılığını bulacak. Bizim temas ettiğimiz, gönlüne dokunduğumuz vatandaşlarımız,  hiçbir zaman sandıkta yalnız bırakmadı. Saha da şimdiden bunu çok rahat görüyoruz. Bu akşam göstermiş olduğunuz sevginiz ve coşkunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. AK Kadınlara güvenimiz de, inancımız da, tam "dedi.

Kaynak: Bülten

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16 Şub 2024 - 18:45 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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