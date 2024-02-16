Okulda çocuklar molozların içinde oynuyor

Ancak yıkılan binaların alanı tam temizlenmeden okulun eğitime açılmasından veliler endişeli. Yıkılan binaların kalıntıları tam temizlenmemesi nedeniyle öğrencilerin bahçede risk altında olduğunu ifade eden veliler, “Çocuklarımızın sağlığından endişe duyuyoruz. Çünkü yıkılan binalardan kalan moloz kalıntılar, elektrik telleri, borular arasında çocuklarımız oyun oynuyor. Gerçekten çok riskli bir ortam. Çocuklarımızın başına bir şey gelirse sorumlusu kim olacak. Milli Eğitim Müdürlüğü böyle bir riski alarak nasıl önlem almaz. Bunu anlamak mümkün değil. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için bir an önce okul bahçesinde önlem alınmasını istiyoruz” dedi.